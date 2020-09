Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Boppard (ots)

Am Montag, zwischen 07:00 und 13:15 Uhr, wurde in der Waldstraße in Boppard ein weißer Opel Adam beschädigt. Die oder der Täter zerkratzten die Motorhaube mittels eines spitzen Gegenstandes, wodurch ein nicht unerheblicher Schaden entstand. Dies sei in der Vergangenheit bereits öfter passiert. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Boppard unter tel. 06742 809-0 zu melden.

