POL-PDKO: Bendorf: Trickdiebstahl im Bereich Parkplatz Kaufland

Bendorf (ots)

Am 21.09.2020, gegen 10:30 Uhr, wurde der GS auf dem Parkplatz Kaufland in Bendorf durch eine männliche Person angesprochen, ob er ihm 1 Euro wechseln könne. Der Geschädigte zückte seinen Geldbeutel und versuchte ihm das Geld zu geben. Der Beschuldigte stellte es dann geschickt an, und entwendete dem Geschädigten 200 EUR Scheingeld aus dem Geldbeutel und verschwand. Der Geschädigte bemerkte recht zeitnah den Diebstahl, konnte aber den Täter nicht mehr auffinden. Der Täter war ca. 25-30 Jahre alt, hatte dunkle Haare, war kräftig und trug einen grauen Pullover. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können sich bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

