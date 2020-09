Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendbericht der Polizeiinspektion Boppard. 18.09 - 20.09.

Boppard (ots)

Sankt Goar - B9 - Verkehrsunfall mit Flucht Am 18.09.2020 gegen ca. 06:00 Uhr kam es auf der B9 vor Sankt Goar Fellen zu einem Verkehrsunfall. Beide Verkehrsteilnehmer befuhren die B9 aus Richtung Boppard kommend in Fahrtrichtung Bingen. Im Bereich der geraden Strecken vor Sankt Goar Fellen beabsichtigte ein Verkehrsteilnehmer das vorausfahrende Fahrzeug zu überholen. Als sich beide Fahrzeuge ungefähr auf gleicher Höhe befanden lief ein Wildschwein von rechts auf die Fahrbahn. Das auf der rechten Fahrspur fahrende Fahrzeug fuhr daraufhin nach links, wodurch das im Überholvorgang befindliche Fahrzeug nach links auf den Grünstreifen ausweichen musste. Dabei wurde ein Leitpfosten touchiert. Das auf der rechten Fahrspur fahrende Fahrzeug fuhr ohne Anzuhalten weiter in Fahrtrichtung Sankt Goar. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Boppard (Tel.: 06742/8090 oder per email: piboppard@polizei.rlp.de)

Niedert - Nägel auf der Fahrbahn Am 18.09.2020 wurde durch einen Verkehrsteilnehmer mitgeteilt, dass an der Einmündung der Straße "Auf der Heide" in Niedert, Nägel über die gesamte Fahrbahnbreite verteilt worden seien. Die Polizeiinspektion Boppard hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Boppard (Tel.: 06742/8090 oder per email: piboppard@polizei.rlp.de)

Oberwesel - B9 - Verkehrsunfall mit Flucht Im Bereich des Kammereck Tunnels in Oberwesel touchierten sich am 19.09.2020 um ca. 11:40 Uhr zwei entgegenkommende PKW mit ihren Außenspiegeln. Einer der Beteiligten fuhr weiter in Richtung Bingen, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Boppard (Tel.: 06742/8090 oder per email: piboppard@polizei.rlp.de)

