Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Dieseldiebstähle aus Baufahrzeugen

Lähden (ots)

In der Zeit vom Mittwoch, den 30. Oktober bis zum Montag dieser Woche ist es zu insgesamt drei Dieseldiebstählen aus Baufahrzeugen gekommen. In den Ortschaften Lähden in der Wiester Straße und im Koppelring sowie in Wieste in der Wiester Straße wurden in Baustellenbereichen die Tankschlösser von vier Baufahrzeugen aufgebrochen und der Kraftstoff abgezapft. Insgesamt wurde circa 500 l Diesel entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931-9490 entgegen.

