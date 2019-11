Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Kiste auf Fahrbahn verloren

Meppen (ots)

Am Montagmorgen ist es gegen 07:15 Uhr auf der Hemsener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 48-jähriger Autofahrer war in Richtung Hemsen unterwegs, als er in einer Kurve gegen eine auf der Fahrbahn liegende schwarze Plastikkiste fuhr. Hierdurch entstand ein Schaden an seinem PKW. Wer die Kiste zuvor dort verloren hat, ist bislang unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell