Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Fahrraddiebstahl an Schule

Bendorf (ots)

Am Donnerstag, den 17.09.2020, wurde in der Zeit von 07:40 Uhr bis 12:25 Uhr ein schwarz/ grünes neuwertiges Mountainbike vor der Sporthalle des Wilhelm-Remy-Gymnasiums in Bendorf entwendet. Das Fahrrad war mit einem blauen Schloss gesichert, sodass der/ die Täter dieses mittels Werkzeug öffnen mussten.

