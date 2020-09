Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Fahrraddiebstahl

Bendorf (ots)

Am Freitagnachmittag kam es gegen 17:05 Uhr im Lossenweg in Bendorf zum Diebstahl eines Fahrrads. Das Fahrrad war nur wenige Minuten unbeobachtet, als es von unbekannten Täter gestohlen wurde. Es handelte sich um ein erst wenige Tage altes Fahrrad der Marke Haibike in leuchtend rot/oranger Farbe.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bendorf unter der Rufnummer 02622-94020 zu melden.

