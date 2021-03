Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Scheibe eingeworfen

Zwei Jugendliche stehen im Verdacht, am Samstag in Biberach ein Geschäft beschädigt zu haben.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr hielten sich Jugendliche auf dem Alten Postplatz auf. Zeugen beobachteten, dass Mitglieder dieser Gruppe an einem Geschäft die Scheibe einschlugen. Danach seien sie geflüchtet. Die Polizei fahndete und konnte die Personen am Busbahnhof antreffen. Dort traf die Polizei auch auf zwei die Jungen, die die Tat begangen haben sollen. Die Beamten wollen nun herausfinden, ob die 13 und 14 Jahre alten Jungen die Scheibe an dem Geschäft eingeworfen haben.

++++0491505

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell