Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Handtaschenraub

Bad Bergzabern (ots)

Heute, gegen 14.00 Uhr, entrissen zwei weibliche Täterinnen in der Karl-Popp-Straße in Bad Bergzabern einer 79-jährigen Frau zwei Handtaschen aus der Hand und flüchteten in bislang unbekannter Richtung. Beide Täterinnen sollen zwischen 15 und 18 Jahre alt und schlank gewesen sein. Eine Täterin hatte blonde Haare. Die andere Täterin hatte dunklere Haare, einen braunen Gesichtteint und auffällig lange pinkfarbene Fingernägel. Bekleidet soll diese Täterin mit einem grauen Shirt gewesen sein.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern, Tel.: 06343 / 93340.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell