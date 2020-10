Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau- Verkehrsunfallbeteiligter geflüchtet

Landau (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und ca. 10000 Euro Sachschaden kam es am Montagmorgen auf der L509 zwischen Landau und Offenbach. Drei Fahrzeuge waren zu diesem Zeitpunkt hintereinander auf der L 509 in Fahrtrichtung Offenbach unterwegs, als der Fahrer des vordersten Fahrzeugs, einem weißen Transporter, sein Fahrzeug verlangsamte um auf den Mitfahrerparkplatz abzubiegen. Die 55-jährige Fahrerin des dritten Fahrzeugs in der Reihe konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das vor ihr fahrende Auto auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle drei Fahrzeuge aufeinander geschoben und die 55-jährige Autofahrerin verletzt. Der Fahrer des weißen Transporters entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizei von der Unfallörtlichkeit, er wird nun gesucht. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben sich telefonisch unter 06341/2870 oder per mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Michaela Mack

Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell