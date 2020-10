Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: "Danke für deine Menschlichkeit!" - ein sehr wertschätzender und emotionaler Abschied von Hans Zeh, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes aus Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochvormittag, 30.09.2020, wurde der Leiter des Einsatz-und Streifendienstes (ESD), Hans Zeh verabschiedet. Die Kolleginnen und Kollegen gaben im Rahmen der strengen und zu beachtenden Corona-Auflagen alles und damit Hans Zeh ein emotionales und sehr wertschätzendes "DANKE". Am Tag des Abschieds ließen es sich der Leiter Einsatz und die Dienstschichtleiter nicht nehmen und sorgten für eine letzte Fahrt "Deluxe", so dass Hans Zeh mit seiner Familie zur Dienststelle abgeholt wurde. Dabei hatten sie sogar seelischen und kirchlichen Beistand. Frank Moritz, langer Weggefährte und gleichzeitig Polizeiseelsorger für die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, ließ es sich nicht nehmen, auch persönlich dabei zu sein. Das Bild bei seiner Ankunft beim Polizeidienstgebäude in der Mozartstraße war an dem Tag mal ein ganz anderes: Die "Schildkröte", (s. Bild) ein Relikt aus alten Zeiten und die applaudierenden Kolleginnen und Kollegen hießen den Pensionär mit einer musikalischen Untermalung am Tag seines Abschieds im Innenhof "Willkommen". Im Anschluss überreichte Markus Wallenhorst, Leiter Einsatz der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, im Rahmen einer kleinen Feierstunde Hans Zeh seine Urkunde: "Neben den vielen Dienstjahren möchten wir dir von Herzen danken" so die einleitenden Abschiedsworte: "Will man dich mit wenigen Worten beschreiben, fällt einem als erstes deine ruhige und gelassene Art ein. Du warst für uns - egal in welcher Einsatzlage - immer ansprechbar!" Der Leiter Einsatz hob in seiner Laudatio insbesondere die von Hans Zeh gelebte Menschlichkeit hervor: "Du hast dich immer für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt: Als Vorgesetzter, aber auch in der Gewerkschaft. Wenn du eines nicht mochtest, dann war es Ungerechtigkeit, für dich der Beruf Polizist wahrhaftig eine Berufung!" Da der gratulierende Kollegenkreis klein bleiben musste, hatte man sich auch darüber Gedanken gemacht: Viele an einer langen Schnur hängenden Passbilder der Kolleginnen und Kollegen schmückten den Raum, so dass auf diese Art und Weise doch ganz viele an der Seite des emotional berührten Hans Zeh waren. Der in Jever geborene Familienvater und im Wangerland lebende Pensionär begann im April 1975 seinen Dienst bei der Polizei. Nach seiner Ausbildung und nach sieben Jahren im Polizeiabschnitt Delmenhorst, kam Hans Zeh nach Wilhelmshaven. Dort fand er zunächst Verwendung im damaligen Lage- und Führungszentrum und später auf dem 1. Polizeikommissatair in WHV. Hans Zeh war lange Zeit Dienstabteilungsleiter, außerdem Zugführer in der Einzeldiensthundertschaft. Im Jahr 2013 brachte Hans Zeh im Rahmen seiner Amtseinführung einmal mehr seine Freude zum Ausdruck, den Dienstposten, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes in Wilhelmshaven, übernehmen zu können: "Ich war von Anfang an sehr gerne in Wilhelmshaven und habe mich sofort sehr wohl gefühlt. Mein langfristiges Ziel war es immer, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes zu werden. Ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe. Mit diesem Dienstposten ist ein Wunsch in Erfüllung gegangen!" Seine bereits vor sieben Jahren ausgesprochenen Worte hat er nicht nur mit Engagement gefüllt, sondern auch mit einer enormen Leidenschaft! Polizeihauptkommissarin Elke Weerda, Mitverantwortliche des wertschätzenden Abschieds, ist seine Nachfolgerin und leitet ab sofort des Einsatz- und Streifendienst in Wilhelmshaven. Die Vorstellung ihrer Person erfolgt zu einem anderen Zeitpunkt!

