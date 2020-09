Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: dreister Fahrraddieb wird bei Tat gefilmt

Maxdorf (ots)

Am Sonntag, den 30.08.2020 um 15:00 Uhr wurde in der Haardtstraße in Maxdorf ein im Carport des Geschädigten, unverschlossenes Herren-Trekkingrad der Marke Lakes entwendet. Der Wert des Fahrrads liegt bei 300EUR. Der Carport ist videoüberwacht.

Es handelt sich um ein Herren-Trekkingfahrrad mit dunkelgrauem Rahmen und auffälligen grünen Zierstreifen, auch an den sonst schwarzen Felgen.

Bei dem Täter handelt es sich um einen jungen Mann, ca. 16 - 18 Jahre, ca. 175cm groß, schlank, helles Gesicht, ausrasierte, blonde Haare. Er trug zur Tatzeit eine blaue Jeans, einen grauen Pullover, schwarze Schuhe und einen schwarzen Rucksack.

Wer kennt diese Person?

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

