Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss (45/3108)

Speyer (ots)

31.08.2020, 15:30 Uhr

Am Montagnachmittag gegen 15:30 Uhr führte eine Polizeistreife am Sankt-Guido-Stifts-Platz eine allgemeine Verkehrskontrolle mit dem Fahrer eines VW Golf durch. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten bei dem 31-jährigen Fahrer aus Germersheim drogentypische Auffallerscheinungen feststellen. Vor Ort räumte er ein, in den zurückliegenden Tagen Marihuana konsumiert zu haben. Ein bei ihm durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Dem 31-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach 24a StVG eingeleitet.

