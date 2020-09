Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum vom 31.08.2020, 13:30 - 16:15 Uhr, beschädigt ein bislang unbekannter Täter den auf dem Parsevalplatz geparkten grünen Seat Ibiza des Geschädigten. Als der Geschädigte zu seinem PKW zurückkommt, stellt er eine ca. 50cm lange Kratzspur an der Frontstoßstange fest. Die Schadenshöhe bemisst sich auf ca. 2.500 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Frankenthal

Polizeikommissarin Michelle Meister

Friedrich-Ebert-Straße 2

67227 Frankenthal

Telefon 06233 313-3202

Telefax 06233 313-3130

pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz

www.twitter.com/Polizei_FT

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell