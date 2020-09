Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt

Mutterstadt) Geschwindigkeitskontrollen der Polizei, Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Schifferstadt / Mutterstadt (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt führten am Montag mehrere Kontrollen sowohl in Schifferstadt als auch in Mutterstadt durch. Zuerst sind Fahrzeuge an der Fohlenweide in Mutterstadt kontrolliert worden. Dort sollte ein Pkw angehalten werden, der ohne Kennzeichen unterwegs war. Doch der Fahrer missachtete das Anhaltesignal und fuhr bis zu einem Parkplatz weiter, wo er das Auto abstellte, ausstieg und in einen zwischenzeitlich dazugekommenen Pkw wieder einstieg, der dann auch losfuhr. Zwei Polizisten rannten dem Pkw hinterher. Der Fahrer entschied sich dann aber doch anzuhalten und bremste abrupt ab. Wie sich bei der Kontrolle dann herausstellte, stand der Fahrer des ersten Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Außerdem haben die Beamten kleine Mengen Cannabis bei ihm gefunden. Er ist zur Dienststelle gebracht worden, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen worden ist. Ihn erwarten nun Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln. Führerschein und Fahrzeugschlüssel sind sichergestellt und die Führerscheinstelle ist über den Vorfall informiert worden. Die weiteren Kontrollen sind dann in Mutterstadt im Pfalzring (sieben Verstöße gegen die erlaubten 30 km/h) und in Schifferstadt in der Herzog-Otto-Straße (vier Verstöße gegen die erlaubten 30 km/h) und in der Speyerer Straße (vier Verstöße gegen die Gurtpflicht und zwei Verstöße gegen das Handyverbot) durchgeführt worden.

