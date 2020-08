Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Jugendlicher nach Verfolgungsfahrt ermittelt - Polizei sucht hierbei gefährdeten Pkw-Fahrer (30/3008)

Speyer (ots)

30.08.2020, 21:00 Uhr

Zu einer Verfolgungsfahrt mit einem Kleinkraftrad kam es in Speyer am Sonntag gegen 21 Uhr. Weil der Sozius des Rollers keinen Helm trug, sollte dieser in der Theodor-Heuss-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Auf polizeiliche Anhaltesignale beschleunigte der Roller jedoch und flüchtetet über die Heinrich-Heine-Straße, Sophie-de-la-Roche-Straße, Dudenhofer Straße. Die Flucht endete zwischenzeitlich in die Albert-Einstein-Straße, in der der Roller in den Gegenverkehr geriete und beim Ausweichen eines ihm entgegenkommenden Pkw stürzte. Während der Sozius von den Polizeibeamten kontrolliert werden konnte, gelang es dem Fahrer, wieder auf sein Zweirad zu steigen und seine Flucht fortzusetzen. An der Halteranschrift konnte der Fahrer zunächst nicht angetroffen werden. Allerdings erschien der jugendliche Fahrer aus Speyer noch am selben Abend in Begleitung seines Vaters, mit welchem die Polizeibeamten zuvor Rücksprache gehalten hatten, auf der Dienststelle und räumte seine Fahrereigenschaft ein. Über eine erforderliche Fahrerlaubnis verfügte er nicht. Zudem konnten bei ihm drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun diverse strafrechtliche Ermittlungsverfahren. Die Polizei bittet den bislang unbekannten Pkw-Fahrers, der durch die Fahrweise des Rollers gefährdet worden sein dürfte, sich bei der Polizei Speyer (Tel. 06232-1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de) zu melden.

