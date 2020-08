Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Audi verursacht Unfall mit hohem Sachschaden, Polizei sucht Zeugen (33/3008)

Speyer (ots)

30.08.2020, 21:34 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht vom Sonntagabend. Ein dunkler Audi bog gegen 21:34 Uhr aus der Prinz-Luitpold-Straße nach rechts in die Wormser Landstraße ein und touchierte dabei das Heck eines 7er BMW eines 53-Jährigen aus Gaiberg, welcher in Richtung Kreuzung Rauschendes Wasser unterwegs war. Am BMW entstand ein Schaden von ca. 15.000EUR. Der männliche Fahrer des Audi setzte nach der Kollision seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

