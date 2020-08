Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit leichtverletzter 11-jähriger Radfahrerin

Frankenthal (ots)

Am Sonntagmittag, dem 30.08.2020, gegen 14:35 Uhr, kommt es in der Welschgasse zu einem Verkehrsunfall zwischen dem Fahrer eines VW Golf und einer 11-jährigen Radfahrerin aus Frankenthal. Der 31-jährige, ebenfalls in Frankenthal wohnende PKW-Fahrer ist im Begriff, aus einer Tiefgarage auf die Fahrbahn zu fahren, als die 11-Jährige mit ihrem Fahrrad den dortigen Gehweg passiert. In der Folge kommt es zu einer Kollision zwischen dem PKW und dem Fahrrad. Die Radfahrerin stürzt über die Motorhaube zu Boden und erleidet leichte Abschürfungen am Schienbein. Nach der medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst wird sie ihrem Vater übergeben. An dem VW Golf entstehen Kratzer und Dellen im Bereich der Motorhaube. Die Schadenshöhe bemisst sich auf etwa 1.500 Euro.

