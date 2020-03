Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Fernseher aus Wohnanhänger gestohlen

Vreden (ots)

Ein Fernsehgerät aus einem Wohnanhänger entwendet haben Diebe in Vreden. Der Anhänger der Marke Buerstner stand zwischen Montag, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 12.00 Uhr an der Gutenbergstraße. Wie die Täter ins Innere des Fahrzeugs gelangten ist bislang unklar. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell