Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pedelecfahrerin durch Sturz schwer verletzt

Ahaus (ots)

Schwere Verletzungen hat eine 54-jährige Ahauserin am Samstag bei einem Verkehrsunfall in der Bauerschaft Quantwick in Ahaus erlitten. Die Pedelecfahrerin befuhr gegen 16.25 Uhr einen Verbindungsweg zwischen dem Düwing Dyk und dem Gescher Damm. Beim Abbiegen in Richtung einer Gaststätte stürzte die Zweiradfahrerin aus bislang ungeklärter Ursache. Die Pedelecfahrerin trug einen Fahrradhelm. Kräfte des Rettungsdienstes brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus, wo sie stationär verblieb.

Im Kreis Borken hat es in diesem Jahr eine steigende Zahl von Unfällen gegeben, an denen Rad- und Pedelecfahrer beteiligt waren. Immer wieder kommt es dabei auch, wie in diesem Fall zu Kopfverletzungen, zum Teil leider auch mit tragischen Folgen. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang eindringlich, sich einen Helm oder einen Fahrrad-Airbag anzuschaffen und diesen auch im Straßenverkehr zu tragen. Eine Helmpflicht besteht zwar nicht. Der Kopf verfügt jedoch über keine Knautschzone - ein Kopfschutz bietet daher ein hohes Maß an Sicherheit und kann im Falle eines Unfalls die Verletzungen entschärfen oder sogar vermeiden.

