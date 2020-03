Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Zu dritt im Auto unterwegs

Ahaus (ots)

Drei Erwachsene waren in der Nacht zum Samstag in einem Auto auf der Heeker Straße in Ahaus unterwegs. Polizeibeamte stoppten den Wagen und kontrollierten die Insassen im Alter von 19 und 20 Jahren. Mit ihrer Fahrt zu Dritt hatte das Trio gegen die derzeit geltenden Bestimmungen verstoßen, die eine weitere Ausbreitung des Coronavirus bremsen sollen: Zusammenkünfte und Ansammlungen in der Öffentlichkeit von mehr als zwei Personen sind bis auf bestimmte Ausnahmen untersagt. Die Beamten leiteten Bußgeldverfahren gegen die Erwachsenen ein. Die Polizei unterstützt die Ordnungsbehörden bei der Durchsetzung der neuen Bestimmungen. Das gemeinsame Ziel lautet, die Bevölkerung bestmöglich vor den Folgen der Pandemie zu schützen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell