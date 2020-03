Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Dreier-Treffen durch Polizei beendet

Ahaus (ots)

Die Polizei hat am Samstagnachmittag zweimal eine Zusammenkunft von drei Personen in Ahaus aufgelöst. Zunächst stellten Beamte drei Erwachsenen in einem Auto fest. Die Insassen im Alter von 20, 22 und 42 Jahren waren gegen 14.35 Uhr in der Bauerschaft Ammeln unterwegs, als ein Streifenwagen sie stoppte. Anschließend stellte die Polizei eine Gruppe von drei Personen im Alter von 17, 19 und 29 Jahren gegen 16.05 Uhr an der Schloßstraße fest. In beiden Fällen haben die Gruppen mit ihrem Treffen gegen die derzeit geltenden Bestimmungen verstoßen, die eine weitere Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen sollen. In beiden Fällen legten die Polizeibeamten Anzeigen vor. Zusammenkünfte und Ansammlungen in der Öffentlichkeit von mehr als zwei Personen sind bis auf bestimmte Ausnahmen untersagt. Die Polizei unterstützt die Ordnungsbehörden bei der Durchsetzung der neuen Bestimmungen. Das gemeinsame Ziel lautet, die Bevölkerung bestmöglich vor den Folgen der Pandemie zu schützen. Insgesamt vermeldet die Polizei kreisweit nur Einzelfälle von Verstöße gegen die derzeitige Verordnung. Ein überwältigender Anteil der Bürgerinnen und Bürger halten sich an die Vorgaben und unterstützt so, dass die Ausdehnung des Virus gebremst wird.

