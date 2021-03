Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fischeln: Mann auf Motorroller flüchtet vor Streifenwagen

Krefeld (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags lieferte sich ein 18-Jähriger auf einem Motorroller eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Die Beamten stellten ihn schließlich auf einem Feld.

Am Donnerstag (11. März 2021) gegen 1:30 Uhr wollte die Besatzung eines Streifenwagens an der Kreuzung Oberbruchstraße/Untergath zwei Männer auf einem Motorroller kontrollieren. Als sie in Richtung Dießemer Bruch flüchteten, nahmen die Beamten die Verfolgung auf.

Der Motorroller fuhr dabei mehrfach über Gehwege und ignorierte eine rote Ampel. Nachdem der Sozius abgesprungen und zu Fuß geflohen war, flüchtete der Fahrer alleine weiter. Am Siemesdyk steuerte er schließlich in die angrenzenden Felder, sprang vom Roller ab und versuchte, ebenfalls zu Fuß zu entkommen. Hier konnten die Beamten ihn stellen.

Der Roller war für 25 Kilometer pro Stunde zugelassen, aber zeitweise mit 40 km/h unterwegs gewesen - er wurde sichergestellt. Im Helmfach fand die Polizei eine geringe Menge Marihuana. Der Fahrer stand mutmaßlich unter Drogen. Für den Roller hatte er keine Fahrerlaubnis, sondern nur eine Prüfbescheinigung für Mofas. Diese wurde sichergestellt. Den 18-jährigen Deutschen erwartet nun ein Strafverfahren. (103)

