Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Lkw-Aufbruch: Diebe schlagen blitzschnell zu

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagvormittag in der Rummelstraße einen Lastwagen aufgebrochen. Die Diebe haben vermutlich nicht mehr 15 Minuten für die Tat gebraucht. Zwischen 10 Uhr und 10:15 Uhr machten sie sich an dem Fahrzeug zu schaffen. Sie schlugen eine Seitenscheibe ein. Aus dem Innern des Wagens stahlen sie einen Geldbeutel mit Bargeld, EC-Karte und Ausweisdokumenten. Außerdem ließen sie ein Smartphone mitgehen. Der Schaden wird auf insgesamt mindestens 950 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wem sind Personen im Bereich der Rummelstraße aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

