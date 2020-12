Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verdächtige Männer

Otterberg (Kreis Kaiserslautern)Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zwei Männer sind am Mittwochnachmittag in Otterberg einer Ladenbesitzerin aufgefallen.

Die Beiden betraten gegen 17:30 Uhr den Laden an der Hauptstraße. Sie wollten sich nur umschauen. Nach Angaben der Ladenbesitzerin waren die Männer aber eher an dem Aufbau des Ladens, dem Kassenbereich und dem Hinterausgang interessiert als an der Ware. Als die Inhaberin klarmachte, dass sie ihren Mann telefonisch herbeirufe, entfernten sich die Männer.

Auch in den benachbarten Läden haben sich die Männer umgeschaut und die Handgriffe des Personals genau beobachtet, aber nichts gekauft. Einer der zwei Männer handelt soll circa 1,75 Meter groß sein. Der zweite Mann soll ungefähr 1,65 groß sein. Beide trugen eine dunkle Strickmütze, eine dunkle Jacke, Jeans. Die Polizei suchte das Gebiet ab, konnte die Personen aber nicht ausfindig machen.

Hinweise darauf, dass sich die Männer strafbar gemacht haben könnten, liegen aktuell nicht vor. Weil aber nicht auszuschließen ist, dass Langfinger mögliche Einbruchsziele ausbaldowerten, bittet die Polizei darum weiter wachsam zu bleiben. |elz

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell