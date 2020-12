Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Zuegen gesucht

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwochabend in der Pariser Straße einen Unfall beobachtet haben.

Gegen 20:35 Uhr befuhren ein weißer VW und ein dunkler Pkw nebeneinander die Pariser Straße. Auf Höhe der Holzstraße kollidierte der dunkle Pkw seitlich mit der weißen Limousine. Der Fahrer des schwarzen Pkws bremste danach ab, fuhr ein Stück zurück und flüchtete in die Holzstraße. Von dort aus fuhr er in die Bleichstraße in Richtung Kammgarnstraße weiter. An dem VW entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich. Die rechte Fahrzeugseite ist nach der Kollision zerkratzt.

Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts der sogenannten Fahrerflucht und bitten um Hinweise. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zum Verursacher machen? Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell