Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Überholmanöver misslingt

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt gegen einen 18-jährigen Autofahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Der junge Mann war am Dienstagnachmittag mit seinem Mini Cooper in der Logenstraße in Richtung Trippstadter Straße unterwegs. In Höhe der Sturmstraße wollte er einen vor ihm fahrenden Pkw überholen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste der 18-Jährige jedoch stark abbremsen und wollte wieder hinter dem anderen Auto einscheren. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Verletzt wurde niemand. An den beiden Wagen entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Die herbeigerufene Streife stellte bei dem Mini-Fahrer Lidflattern und andere drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Dienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Eine Richterin ordnete zudem die Beschlagnahme seines Führerscheins an. |mhm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell