Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch: Diebe wollen in Pizzeria einsteigen

Otterbach (Kreis Kaiserslautern)Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einbrecher haben versucht in eine Gaststätte am Sportplatz in der Sternbergerstraße einzubrechen. Die Diebe machten sich an zwei Fenstern der Pizzeria zu schaffen. Diese hielten dem Einbruchversuch stand, sie wurden bei dem Vorhaben allerdings beschädigt. Den Tätern war es nicht gelungen, in den Gastraum einzusteigen. Die Polizei sicherte Spuren. Aktuell lässt sich der Tatzeitraum nicht eingrenzen. Entdeckt wurde die Tat am Mittwochnachmittag. Die Polizei bittet um Hinweise. Wem ist in den vergangenen Tagen oder Wochen Verdächtiges im Bereich des Sportplatzes aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

