Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Platzverweis für Randalierer

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Passanten haben am Mittwochnachmittag die Polizei verständigt, weil in der Fruchthallstraße ein betrunkener Mann herumschrie und Passanten anpöbelt. Die ausgerückten Polizeibeamten trafen gegen 16 Uhr an der beschriebenen Stelle auf einen amtsbekannten 40-Jährigen. Als der 40-jährige Mann den Streifenwagen erblickte, fing er lautstark an zu schreien. Der Mann wurde einer Kontrolle unterzogen, durften aber anschließend weiterziehen. ER erhielt allerdings einen Platzverweis für den gesamten Innenstadtbereich bis zum nächsten Morgen, 6 Uhr. Diesem kam er zögerlich nach. |elz

