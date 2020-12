POL-PPWP: Diebstahl: Kleinkraftrad in Hinterhof wiedergefunden

Polizeipräsidium Westpfalz

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in der Bismarckstraße offensichtlich versucht ein Kleinkraftrad zu stehlen. Der 64-Jährige Halter parkte das Fahrzeug vor einem Wohnanwesen. Am nächsten Morgen war sein Gefährt verschwunden. In einem frei zugänglichen Hinterhof in der Scheffelstraße entdeckte der Mann sein Kleinkraftrad wieder. Das Lenkradschloss war beschädigt. Die Polizei geht von einem Diebstahl aus. Zeugen, die Hinweise geben können oder zwischen 22 Uhr und 7:30 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

