Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl: Kaufinteressent fährt mit Auto davon

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Eigentlich wollte der 33-Jährige sein Auto privat verkaufen, doch dann fuhr der Kaufinteressent mit seinem Wagen einfach davon. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Diebstahls.

Am Wochenende interessierte sich ein potentieller Käufer für den Mercedes des 33-Jährigen. Man vereinbarte ein Treffen im Stadtgebiet. Der Interessent, ein 64-jähriger Mann, schaute sich die A-Klasse an. In einem unbeobachteten Moment setzte er sich hinters Steuer und fuhr davon. Der 33-Jährige konnte seinem Wagen nur noch nachschauen. Weil er die Sache zunächst selbst klären wollte, wandte sich der Mann erst am Mittwoch an die Polizei. Die Beamten ermitteln jetzt wegen des Verdachts des Diebstahls. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell