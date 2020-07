Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Demonstration verlief friedlich

Nordhorn (ots)

Gestern fand um 15:00 Uhr eine "Fridays for Future"-Demonstration in der Nordhorner Innenstadt statt. Diese wurde durch einen Nordhorner Umweltaktivisten angemeldet. Es nahmen 45 Personen an der Versammlung teil. Unter anderem wurde eine Menschenkette in der Innenstadt von den Teilnehmern gebildet. Die Demonstration verlief ruhig und ohne Zwischenfälle. Gegen 15:45 war die Versammlung beendet.

