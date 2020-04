Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Scheibe mit Gullydeckel eingeworfen

Wetter (ots)

Am 16.04. gegen 07:00 Uhr stellte eine Zeugin fest, dass die Schaufensterscheibe eines Geschäfts an der Kaiserstraße augenscheinlich mit einem Gullydeckel eingeschlagen worden war. Die unbekannten Einbrecher ließen den Gullydeckel in der Nähe des Tatortes liegen. Die genaue Beute steht noch nicht fest.

