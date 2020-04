Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Von der Fahrbahn abgekommen

Sprockhövel (ots)

Am 12.04. gegen 23:00 Uhr Uhr befuhr ein 19-jähriger Wuppertaler die Straße Huxel in Richtung Wuppertal. Auf Höhe der Hausnummer 28 kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw Mini einer Anwohnerin und schob diesen in einen Grundstückszaun. Der Unfallverursacher wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

