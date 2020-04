Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Motorradfahrer verletzt

Hattingen (ots)

Am 13.04. gegen 16:15 Uhr befuhren zwei 17-jährige Hattinger mit ihren Motorrädern (ein KKR Honda, ein LKR Suzuki) die Bochumer Straße. An der Kreuzung Denkmalstraße hielt ein Transporter auf der Fahrbahn. Erst beim Überholen bemerkten die beiden Kradfahrer das Rotlicht der Ampel, aufgrund dessen der Transporter an der Haltelinie wartete. Bei dem folgenden Bremsmanöver kam einer der beiden ins Schlingern, touchierte den anderen und stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell