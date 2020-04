Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in Kleingartenanlage

Gevelsberg (ots)

In der Nacht vom 13. auf den 14.04. brachen unbekannte Täter in fünf Gartenhäuser einer Kleingartenanlage an der Breddestraße ein. Sie entwendeten diverse Werkezeuge sowie mindestens ein Stromaggregat. Im Anschluss entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

