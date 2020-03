Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Schweine verenden bei Unfall

Geeste (ots)

Auf der Osterbrocker Straße ist am Freitagnachmittag ein Tieranhänger verunfallt. Mehrere Schweine sind dabei verendet.

Der Fahrer des Traktors befuhr samt Tieranhänger die Straße Am Bahnhof. Als er in die Osterbrocker Straße abbog, kippte der Anhänger über die Leitplanke in einen Graben. Sieben der 120 geladenen Schweine verendeten. An Anhänger und Leitplanke entstanden Sachschäden. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Tiere wurden auf einen hinzugerufenen Transporter verladen und der verunfallte Anhänger geborgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell