Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - 19-jährige Frau schwer verletzt

Esterwegen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Heidbrücker Straße hat sich eine 19-jährige Autofahrerin am Freitagnachmittag schwere Verletzungen zugezogen.

Die junge Frau war auf der Cundastraße unterwegs und beabsichtigte nach links in die Heidbrücker Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Linienbus, welcher in Richtung Heidbrücken fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die Autofahrerin zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Insasse des Busses wurde leicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 3000 Euro.

