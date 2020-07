Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Überrumpelt und bestohlen, Hinweise erbeten

Renchen (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer mit südländischen Aussehen haben am späten Montagvormittag die Angestellte eines Reisebüros mit integriertem Zeitschriftengeschäft in der Hauptstraße überrumpelt und nach einem Ablenkungsmanöver Bargeld aus einer Geldmappe gestohlen. Die mutige Mitarbeiterin hatte noch entschlossen versucht, einen der beiden Ganoven festzuhalten, wurde von diesem aber gegen eine Wand gestoßen. Laut Schilderung der Frau hätten die Männer kurz nach 11:30 Uhr das Geschäft betreten. Während einer des Duos sie in ein Gespräch verwickelte, muss der andere zunächst unbemerkt in die im Kassenbereich abgelegte Geldmappe gegriffen und die darin befindlichen Einnahmen entnommen haben. Als die Bestohlene auf die kriminellen Machenschaften aufmerksam wurde und die Polizei verständigen wollte, verließen die mutmaßlichen Diebe fluchtartig das Reisebüro. Sie fuhren mit einem unweit vor einer dortigen Apotheke abgestellten silbernen oder grauen Wagen in Richtung Appenweier davon. Einer der Unbekannten soll circa 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein und eine dünne Figur gehabt haben. Er soll ein dunkles Oberteil und eine schwarze Mütze getragen haben. Der andere habe eine Lederjacke, eine Sonnenbrille und einen Mundschutz getragen. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 um Hinweise.

/wo

