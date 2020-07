Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Auf Trab gehalten

Lahr (ots)

Verschiedentliche Notrufe über angebliche Auseinandersetzungen mehrerer Personen und vermeintliche Schussgeräusche hielten in der Nacht auf Dienstag etliche Streifenbesatzungen des Polizeireviers Lahr und umliegender Polizeidienststellen auf Trab. Nach bisherigen Feststellungen konnten letztlich keine Hinweise auf eine Straftat erlangt werden. Die erste Mitteilung erreichte das Lagezentrum kurz vor Mitternacht. Laut Schilderung des Anrufers hätten sich in der Tiergartenstraße mehrere Personen versammelt und würden sich gegenseitig schlagen. Eine Überprüfung der genannten Örtlichkeit verlief ebenso im Sande, wie die einer weiteren gemeldeten Streiterei im 'Blockschluck'. Im Bereich eines dortigen Baumarkts konnten jedoch drei Jugendliche angetroffen werden, die lediglich von verbalen Kontroversen aus der Entfernung berichteten. Von angeblichen Schussgeräuschen, die von der zweiten Anruferin vermeintlich wahrgenommen worden sein sollen, wollten die Kontrollierten nichts wissen. Eine weitere Hinweisgeberin berichteten davon, dass in Sulz angeblich auf ein Auto geschossen worden sein soll. Auch hinsichtlich dieser Mitteilung konnten weder eine Bestätigung des Vorfalls noch Erkenntnisse auf mögliche Geschädigte gewonnen werden. Laut einem weiteren Hinweis soll sich die Gruppierung gegen 2 Uhr auf den Parkplatz des Max-Planck- Gymnasiums verzogen haben. Dort konnten schließlich mehrere Personen gesichtet werden, die beim Erkennen der Polizeistreifen teilweise flüchteten. Von den sechs Angetroffenen waren allerdings keine Informationen zu einer möglichen Schlägerei zu erlangen. Alle waren unverletzt und führten keine Waffen mit sich. Wer im Zusammenhang mit den geschilderten Vorfällen eine Straftat beobachtet hat oder wer hierdurch möglicherweise zu Schaden kam, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 07821 277-0 bei den Beamten des Polizeireviers Lahr.

/wo

