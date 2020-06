Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schlägereien zwischen zwei Personengruppen in Ludwigsburg beschäftigen die Polizei

Ludwigsburg (ots)

In der Montagnacht kam es in Ludwigsburg zu Auseinandersetzungen zwischen zwei Personengruppen. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach entwickelte sich der Streit zunächst gegen 22:05 Uhr auf dem Akademiehof. Dort soll ein 27-Jähriger einen 21-Jährigen mit einem Reizstoffspray ins Gesicht gesprüht, ihn beleidigt und auch getreten haben. Bei Eintreffen der verständigten Polizeibeamten flüchteten mehrere Personen in unterschiedliche Richtungen, so dass nur der verletzte 21-Jährige vor Ort war. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Danach muss sich der 21-Jährige zum Bahnhof begeben haben, wo er gegen 22:50 Uhr wieder auf den 27-Jährigen und bislang unbekannte Personen traf. Dort entwickelte sich dann eine weitere körperliche Auseinandersetzung, bei der der 27-Jährige den anderen geschlagen, beleidigt und mit Stühlen einer Bäckerei beworfen haben soll. Diesmal konnte der 27-jährige Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden, dafür war der 21-Jährige vom Tatort geflüchtet. Bei dem 27-Jährigen fanden die Beamten auch ein Reizstoffspray. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 27-Jährige vor Ort entlassen. Die Ermittlungen zu den weiteren Beteiligten und den genauen Hintergründen dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell