Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Winterreifen entwendet

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter suchten zwischen Sonntag 23:00 Uhr und Montag 11:00 Uhr im Seewaldweg in Korntal eine Sammelgarage heim. Auf noch ungeklärte Art und Weise öffneten die Unbekannten eine Tür und gelangten so in die Garage. Dort entwendeten sie anschließend vier Winterreifen samt Alufelgen. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf eine niedrige vierstellige Summe belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte beim Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0.

