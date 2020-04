Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Schwere Verletzungen erlitt am Mittwoch bei einem Unfall bei Böhmenkirch ein 17-jähriger Motorradfahrer.

Ulm (ots)

Laut Angaben der Polizei war der Jugendliche gegen 12.30 Uhr von Böhmenkirch in Richtung Geislingen unterwegs. Wegen eines Fahrfehlers geriet er mit seiner Yamaha gegen die Leitplanke. Von dort wurde er in eine Böschung abgewiesen. Der Rettungsdienst brachte den 17-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei (Tel. 07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 4.000 Euro.

+++++0618975

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell