Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - In fremden Teich gefischt, Zeugen gesucht

Bühlertal (ots)

Wer hat sich zwischen Sonntagnachmittag und Montagabend an einem Forellenbecken in der Gertelbacher Straße am Wanderweg der Gertelbacher Wasserfälle zu schaffen gemacht? Dieser Frage gehen aktuell die Beamten des Polizeireviers Bühl auf den Grund. Ein bislang Unbekannter hatte zwischen 16 Uhr und 18:30 Uhr einen Teil des die Fischzuchtanlage umgebenen Zauns verbogen und war durch eine geschaffene Öffnung auf das Areal gelangt. Dort hat er das über dem Forellenbecken befindliche Netz abmontiert und aus dem Weier circa 60 bis 70 Forellen gefischt. Der verursachte Sach- und Diebstahlschaden dürfte im Bereich von 600 bis 700 Euro liegen. Wer Hinweise zu dem Wildfischer geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 mit den Ermittlern des Polizeireviers Bühl in Verbindung zu setzen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell