Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erstmeldung: Brand einer Lagerhalle in Wolfhagen

Kassel (ots)

Wolfhagen (Landkreis Kassel):

Im Sandweg in Wolfhagen brennt es aktuell in einer Lagerhalle. Derzeit ist die Feuerwehr an dem Gebäude im Löscheinsatz. Nach ersten Informationen sollen sich keine Personen mehr in der Halle aufhalten. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor.

Wegen der starken Rauchentwicklung werden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Wir berichten nach.

