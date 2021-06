Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen ++ Unter Alkoholeinfluss verunfallt ++ Vier Personen bei Unfall leicht verletzt ++ Radfahrerin prallt mit Pkw zusammen ++

Landkreis Osterholz (ots)

Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Holste. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine Zugmaschine während Feldarbeiten im Wolfshörenweg am frühen Sonntagabend in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr löschte das Feuer vollständig ab, bevor es auf die Umgebung übergreifen konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Entstehung des Feuers aufgenommen. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Unter Alkoholeinfluss verunfallt

Schwanewede. Am Sonntagmorgen kam ein Skoda scheinbar beim Abbiegen von der "Landstraße" in die "Kleine Landwehr" von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Findling und zerstörte einen Holzwerbeturm. Nach ersten Ermittlungen dürfte es sich bei einer 42-jährigen Frau um die Fahrerin handeln, die kurz darauf ermittelt wurde. Sie war zunächst von der Unfallstelle geflüchtet und hatte den Pkw zurückgelassen, worauf wenig später ein 32-jähriger Passant einen Unfall meldete. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 42-Jährige mutmaßlich unter Alkoholeinfluss am Steuer gesessen haben dürfte. Ihr wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Ermittlungen gegen sie wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfallflucht und Fahren unter Alkoholeinfluss aufgenommen. Der Pkw wurde abgeschleppt. Insgesamt wird der Sachschaden auf 6.700 Euro geschätzt.

Vier Personen bei Unfall leicht verletzt

Hambergen. Am Sonntagvormittag prallte ein 59-jähriger Fahrer eines VW in der Stader Straße in Fahrtrichtung Hambergen aus bislang unbekannter Ursache auf einen Opel eines 72-Jährigen, der verkehrsbedingt halten musste. Im VW saß außerdem ein 12-Jähriger, im Opel fuhr noch ein 8-Jähriger mit. Rettungskräfte brachten alle vier Insassen wegen leichter Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit insgesamt 10.000 Euro beziffert.

Radfahrerin prallt mit Pkw zusammen

Lilienthal. Am Sonntagmittag berührten eine 74-jährige Radfahrerin und ein Volvo sich im Truperdeich im Begegnungsverkehr. Die Radfahrerin war in Richtung Lilienthal unterwegs, als der Volvo ihr entgegenkam, und sie durch die Berührung der Fahrzeuge stürzte. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu und musste ärztlich behandelt werden. Der Sachschaden an Pkw und Rad wird mit 7500 Euro beziffert.

