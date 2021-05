Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Aalen (ots)

Am Pfingstsonntag kurz nach 15 Uhr befuhr ein 45-jähriger Ford-Mondeo-Fahrer die B19 von Hüttlingen in Richtung Abtsgmünd. An der zweiten Abfahrt nach Waiblingen, der Kreisstraße 3325, bog er nach links ab und übersah hierbei einen ihm entgegenkommenden Motorradfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der 36-jährige Harley-Fahrer schwer verletzt und musste stationär in einer Klinik aufgenommen und operiert werden. Lebensgefahr bestand nicht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro. Im Rahmen der Rettung und Unfallaufnahme musste die B19 bis 16:25 Uhr komplett gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. Zur Unterstützung bei der Rettung und der Durchführung der verkehrsregelnden Maßnahmen war die Feuerwehr Hüttlingen mit drei Fahrzeugen und elf Mann vor Ort im Einsatz.

