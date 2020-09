Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Räder Ziel von Dieben.

Kierspe/Meinerzhagen (ots)

Kierspe E Bike aus Garage gestohlen Am Mittwoch, in der Zeit von 19 Uhr - 21 Uhr, stahlen unbekannte Diebe das schwarze Cube Rad Typ Stereo Hybrid 120 aus einer Garage an der Linckestraße.

Marienheide Ebenfalls am Mittwoch, gegen 18 Uhr, stellte ein 55 -Jähriger Geschädigter sein Rad an der Brucher-Talsperre (Brucher Stra0e) ab um zu Joggen. Als er nach gut einer halben Stunde wieder an seinem dort abgeschlossenen Fahrrad ankam, stellte der den Diebstahl seines silbernen Stevens Trekkingrades Typ X 9 Cross Race fest.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Meinerzhagen erbeten.

