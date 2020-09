Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei sucht Zeugen für Einbruch.

Letmathe (ots)

Einbrecher in Autohaus In der Nacht von Mittwoch zum gestrigen Donnerstag (23.09/24.09) schlugen unbekannte Einbrecher drei Fensterscheiben eines Autohauses an der Hagener Straße ein und stiegen ins Gebäude ein. Sie durchsuchten die in den Büroräumen stehenden Behältnisse. Über Art und Umfang der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder insbesondere Fahrzeugen im Bereich Letmathe nimmt die Polizei in Iserlohn und Letmathe entgegen.

