Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Radfahrer stürzt auf Waldtrail

Am Samstagnachmittag gegen 17:15 Uhr stürzte südlich der Scheffoldstraße ein 46-jähriger Radfahrer und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Der Mountainbiker verlor beim Abfahren des Waldtrails am Bettringer Bach die Kontrolle über sein Rad und kollidierte mit einem Baumstamm. Aufgrund der Verletzungen wurde er zur weiteren Behandlung mit einem Krankenwagen in ein Klinikum verbracht. Außer einer Polizeistreife waren bei den Rettungsmaßnahmen ein Notarzt, ein Rettungswagen und acht Mann der Bergwacht eingesetzt.

Aalen: Fahrradfahrerin verunglückt

Zu einer gestürzten Radfahrerin rückten Samstagabend gegen 18 Uhr Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuz sowie der Bergwacht aus. Im Wald zwischen Attenhofen und Fürsitz kam eine 52-Jährige aufgrund witterungsbedingtem, weichem Untergrund mit ihrem Rad zu Fall und verletzte sich hierbei schwer. Nach einer ersten medizinischen Sofortversorgung vor Ort, wurde die Frau in eine Klinik eingeliefert. Es waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Bergwacht mit fünf Mann vor Ort im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell